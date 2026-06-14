Cámaras captan el momento en que una mujer siguió y atropelló a su expareja tras una discusión

Ofelia María Vásquez Forgas de 36 años es acusada de los delitos de maltrato familiar agravado y daños en perjuicio de su expareja sentimental.
En cámaras quedó captado el momento exacto en que Ofelia, a bordo de un vehículo rojo, siguió hasta embestir a quien sería su expareja, con quien había discutido.
El incidente ocurrió en la intersección de la Calle 8, el sábado, frente a la colonia 17 de Septiembre de esta ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue precedido por una discusión entre ambos en una gasolinera cercana.
Los dos involucrados tuvieron un altercado verbal; la víctima se retiró del lugar a bordo de su motocicleta y posteriormente la mujer acusada se subió a su carro, siguiéndolo.
Las cámaras muestran que, en una de las vías, la mujer cruzó con su carro y embistió al hombre, quien rápidamente cayó al pavimento.
Tras el hecho, la mujer se bajó del vehículo y posteriormente llegaron otras personas y se detuvieron carros para auxiliar a la víctima.
Este material audiovisual se ha convertido en una pieza clave de evidencia para el Ministerio Público, ya que permite observar con claridad el momento en que la ahora detenida acelera el vehículo para impactar al hombre.
La imputada fue puesta a disposición de la fiscalía de turno para continuar con el proceso legal correspondiente por los delitos antes señalados.
Aún se desconoce el estado de salud de la víctima y el motivo por el cual habían discutido.
Ofelia, tras haber cometido el hecho, se enfrenta a la justicia por los delitos de maltrato familiar agravado y daños en perjuicio de su expareja sentimental.