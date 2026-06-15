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"Si pueden, ganen": el Rey Felipe VI a la selección española

El monarca calificó el encuentro como "asequible", aunque advirtió sobre las sorpresas que puede deparar el fútbol. Además, manifestó su deseo de ver a España disputar la final del torneo

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 07:27
Si pueden, ganen: el Rey Felipe VI a la selección española

Felipe VI desea a la selección española que lo haga lo mejor posible y, si puede, que gane.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El rey Felipe VI deseó este lunes a los integrantes de selección española de fútbol, que debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que "lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, tras entregar el Premio 15 de junio a los Valores Constitucionales al periodista Miguel Ángel Aguilar, el monarca consideró sobre el posible desenlace del encuentro que, en principio, "es un partido asequible".

Aunque advirtió de que "no se sabe, porque los partidos son siempre fuente de sorpresas", para añadir a continuación: "Digo los partidos de fútbol".

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Preguntado por si cree que el equipo de Luis de la Fuente llegará a la final, dijo que es lo que "deseamos todos", los jugadores "los primeros" y se mostró convencido de que "lo van a trabajar".

Y respecto a si está animado por su asistencia al partido que disputará la selección española en Guadalajara (México) a finales de mes contra Uruguay en la fase de grupos, contestó: "Ahí vamos".

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Redacción web
Agencia EFE

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