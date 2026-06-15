"Si pueden, ganen": el Rey Felipe VI a la selección española

Madrid, España.- El rey Felipe VI deseó este lunes a los integrantes de selección española de fútbol, que debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que "lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, tras entregar el Premio 15 de junio a los Valores Constitucionales al periodista Miguel Ángel Aguilar, el monarca consideró sobre el posible desenlace del encuentro que, en principio, "es un partido asequible".

Aunque advirtió de que "no se sabe, porque los partidos son siempre fuente de sorpresas", para añadir a continuación: "Digo los partidos de fútbol".