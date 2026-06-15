España vs Cabo Verde EN VIVO: Seguir EN DIRECTO partido del Mundial 2026

España juega ante la debutante Cabo Verde en actividad del grupo H del Mundial 2026

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    España parte como favorita en su debut ante Cabo Verde, selección de África.

    Foto: El Heraldo

Atlanta, EE UU.- España, una de las favoritas a ganar el Mundial, debuta en el certamen en actividad del grupo H donde también está Uruguay y Arabia Saudita.

Los dirigidos por Luis de la Fuente se miden ante la debutante Cabo Verde en Atlanta, cotejo que tiene favorita a la selección española.

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Minuto a minuto del España vs Cabo Verde:

Gamecast del España vs Cabo Verde:

11 de España:

11 de Cabo Verde: