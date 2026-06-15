Locura en calles de Atlanta, cientos de españoles animan la previa España vs Cabo Verde

Aficionados españoles marchan por las calles de Atlanta rumbo al estadio donde España debutó ante Cabo Verde en el Mundial 2026. España llega con mucha expectativa a este debut en el Mundial 2026, donde además es favorita.
Miles de seguidores de La Roja llenaron de color y entusiasmo la previa del estreno mundialista en Atlanta.
Banderas, camisetas y cánticos acompañaron la marcha organizada por la Federación Española de Fútbol.
Los aficionados españoles recorrieron el trayecto desde la Casa de España hasta el Mercedes Benz Stadium.
El ambiente mundialista se hizo sentir en Atlanta con la presencia masiva de seguidores de la selección española.
Españoles residentes en Estados Unidos y aficionados llegados desde Europa alentaron a La Roja antes del partido.
La ilusión por conquistar una segunda estrella mundialista reunió a más de 1.500 aficionados en Atlanta.
La marea roja tomó las calles cercanas al estadio en la antesala del duelo entre España y Cabo Verde.
Seguidores de todas las edades participaron en la caminata previa al debut de España en el Mundial.
Globos, pancartas y banderas acompañaron la fiesta de los aficionados españoles antes del encuentro.
G El sueño de repetir la gloria de Sudáfrica 2010 impulsó el entusiasmo de los seguidores de La Roja.
Atlanta vivió una auténtica fiesta española con miles de aficionados apoyando a la selección en su estreno mundialista.