“Nos están tratando como ignorantes, nos engañaron”: Padre de Ana Hernández lamenta que MP no realice autopsia a su hija

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que el Ministerio Público mantuviera su postura en no realizar la autopsia de Ana Hernández Cantillano, su padre Ángel Hernández ha lamentado la situación y ha dicho que han estado siendo engañados.

Como acto seguido, el indignado padre de familia denunció la negligencia por parte de la Fiscalía al señalar que un fiscal redactó mal la nota que iba a ser entregada al médico forense para realizar la autopsia.

“El doctor que había recibido la nota no fue digno, ni por vernos con las candelas, de decirnos que la nota iba mal redactada por el fiscal. Nosotros llegamos y no había nada y no tuvieron la decencia de decirnos qué estaba mal”, dijo Hernández entre lágrimas.

“Estamos agotados y alterados por eso, hemos tocado tantas puertas y nos mienten, nos han tratado como ignorantes de todas formas. Ayer nos hicieron eso para que desistiéramos de la protesta”, añadió don Ángel.