Muere menor de 11 años tras colisión con una rastra en Omoa; su papá está grave

Un menor perdió la vida y su padre resultó gravemente herido luego de que una rastra impactara el vehículo en el que se trasladaban en Omoa, Cortés

  • 04 de octubre de 2025 a las 14:33
El menor perdió la vida en el lugar tras ser embestido por una rastra que se dio a la fuga en Omoa, Cortés.

 Foto: cortesía Estereo

Omoa, Cortés.- Un niño de 11 años perdió la vida de forma trágica la noche del viernes 3 de octubre en un accidente vial ocurrido en el sector de Caracol, municipio de Omoa, Cortés, zona norte del país.

La víctima fue identificada como Héctor Jafeth Arias, de tan solo 11 años, quien viajaba junto a su padre, Antonio Ortega, a bordo de un vehículo de carga, tras haber salido a reparar una llanta.

Según testigos, una rastra impactó violentamente el automotor en el que se trasladaban padre e hijo y posteriormente se dio a la fuga, dejando el vehículo totalmente destruido.

El padre del menor resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo observación médica. En tanto, el cuerpo del niño quedó a la orilla de la carretera.

Vecinos y allegados lamentaron el suceso y recordaron al menor como un niño alegre y servicial. "El otro mes cumpliría sus 12 años, era muy querido por todos", relató una vecina conmovida.

Autoridades policiales acordonaron la escena y personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo. El caso continúa bajo investigación, mientras familiares y vecinos exigen justicia e identificación del responsable.

