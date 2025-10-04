Muere menor de 11 años tras colisión con una rastra en Omoa; su papá está grave

Omoa, Cortés.- Un niño de 11 años perdió la vida de forma trágica la noche del viernes 3 de octubre en un accidente vial ocurrido en el sector de Caracol, municipio de Omoa, Cortés, zona norte del país.

La víctima fue identificada como Héctor Jafeth Arias, de tan solo 11 años, quien viajaba junto a su padre, Antonio Ortega, a bordo de un vehículo de carga, tras haber salido a reparar una llanta.

Según testigos, una rastra impactó violentamente el automotor en el que se trasladaban padre e hijo y posteriormente se dio a la fuga, dejando el vehículo totalmente destruido.