"Necesitamos justicia": familiares de niños muertos en accidente de mototaxi protestan en Cortés

Omoa, Cortés.- "Por lo menos que se haga justicia, porque ya no me la pueden devolver", es el clamor de Carmen Márquez, la madre de la niña de nueve años que se convirtió en la tercera víctima del accidente entre un mototaxi y una camioneta en la aldea de San Marcos en el municipio de Omoa, Cortés. Sus amigos, familiares y vecinos se unieron a su clamor para pedir justicia por la muerte de Jefferson Sebastián Serrano, Eilyn Judith Serrano y Daira Siloé López, que fallecieron en el trágico accidente del lunes 13 de octubre cuando salían de la escuela, por lo que este domingo se tomaron la carretera para exigir justicia. La protesta que inició este domingo por la mañana, y que bloquea el paso a las playas de Omoa, afirman que se mantendrán en la zona hasta que la jueza que conoció el caso, y que supuestamente dejó en libertad a la conductora de la camioneta, haga justicia. Y es que un juez dictó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva contra el conductor de la mototaxi, Elder Velásquez, y un pasajero de la camioneta, Darlin Mejía Castro. En tanto, la conductora del vehículo y otro acompañante continúan prófugos de la justicia.

"Necesito justicia por mi hija y por los otros niños, por favor sean conscientes, necesitamos que la presidenta nos ayude, necesitamos que paguen los culpables. Mi hija con una vida por delante me le arrebataron la vida a mi hija", expresó Márquez entre lágrimas. Los manifestantes que se unieron al clamor de justicia mantienen bloqueado el paso con ramas y llantas, lo que ha provocado un fuerte congestionamiento en la zona. Por su parte, Marvin Serrano, padre de uno de los gemelos fallecidos, exigió: "que nos traigan a la jueza que dejó libre a él (conductor), si no no nos movemos de aquí". Serrano, quien también tiene hospitalizado a su otro hijo que se accidentó, mencionó que al salir del coma preguntó por su hermano y las demás personas que viajaban en la unidad y él no ha podido decirle que su hermanito gemelo murió. Las exigencias de la comunidad, que está de luto por la muerte de los menores y en vilo por la salud de otros menores que aún están hospitalizados, es que se investigue el caso y que sancionen a la conductora que provocó la tragedia. De igual forma, demandan medidas de seguridad vial para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar en el futuro.

Trágico accidente