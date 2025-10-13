Varios escolares heridos deja colisión entre mototaxi y un vehículo en Omoa, Cortés

Cortés, Honduras.- Una fuerte colisión entre una mototaxi y un vehículo dejó al menos siete escolares heridos en Omoa, Cortés.
Trascendió que a bordo de la mototaxi viajaban siete menores, quienes presuntamente venían saliendo de su centro educativo, ya que todos vestían uniforme.
El otro vehículo involucrado es una camioneta blanca, pero los mayores daños los sufrieron quienes se transportaban en la mototaxi.
Videos difundidos en redes sociales muestran a la mototaxi con graves daños e incluso al motorista completamente ensangrentado.
Personas que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar a los menores que viajaban en el pequeño vehículo.
En las imágenes se observa a tres niñas y cuatro niños con graves heridas; uno de los pequeños se encuentra inconsciente, mientras los demás se quejan del dolor.
De manera preliminar, se informó que el accidente habría dejado dos personas fallecidas, aunque el dato aún no ha sido confirmado. Se desconoce el estado de salud del conductor de la mototaxi y de los ocupantes de la camioneta.