Varios escolares heridos deja colisión entre mototaxi y un vehículo en Omoa, Cortés

Cortés, Honduras.- Una fuerte colisión entre una mototaxi y un vehículo dejó al menos siete escolares heridos en Omoa, Cortés.

Trascendió que a bordo de la mototaxi viajaban siete menores, quienes presuntamente venían saliendo de su centro educativo, ya que todos vestían uniforme.

El otro vehículo involucrado es una camioneta blanca, pero los mayores daños los sufrieron quienes se transportaban en la mototaxi.