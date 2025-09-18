Las personas quedaron tendidas en la carretera: un muerto y varios heridos en accidente en la CA-5

Personas que viajaban a bordo de un vehículo pick-up color gris y otro color rojo se accidentaron en la carretera CA-5, cerca del peaje de Zambrano.
Un video en redes sociales muestra a varias personas tendidas en el pavimento y a otras en la zona boscosa, tras salirse de la carretera.
El accidente ocurrió alrededor de las 4:10 de la tarde, cuando varias zonas de Honduras experimentaban fuertes lluvias.
Al momento de los hechos, el pavimento estaba mojado. El vehículo rojo se salió de la vía y terminó embancado.
Hasta el momento se conoce que una persona perdió la vida y al menos tres más resultaron heridas. Al lugar llegó la Policía Nacional y cuerpos de socorro.
Varias personas que presenciaron la tragedia trataron de ayudar a los heridos. En el video se escucha a algunos quejarse del dolor.
La imagen muestra que uno de los vehículos se salió de la carretera y quedó a pocos metros de la zona boscosa.
El otro vehículo, un pick-up color gris, quedó en uno de los carriles con la parte frontal completamente destruida.Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas que quedaron tendidas a la orilla de la carretera, así como de la víctima mortal.
Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas que quedaron tendidas a la orilla de la carretera, así como de la víctima mortal.
Se presume que el vehículo pick-up color gris fue el que impactó contra el otro automóvil, provocando graves daños en toda la parte delantera.