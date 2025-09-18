  1. Inicio
Las personas quedaron tendidas en la carretera: un muerto y varios heridos en accidente en la CA-5

Cerca del peaje de Zambrano, en la carretera CA-5, un accidente dejó varias personas heridas y una muerta. Aquí las imágenes del suceso

  • 18 de septiembre de 2025 a las 17:28
1 de 10

Personas que viajaban a bordo de un vehículo pick-up color gris y otro color rojo se accidentaron en la carretera CA-5, cerca del peaje de Zambrano.

 Foto: Cortesía-redes sociales
2 de 10

Un video en redes sociales muestra a varias personas tendidas en el pavimento y a otras en la zona boscosa, tras salirse de la carretera.

 Foto: Cortesía-redes sociales
3 de 10

El accidente ocurrió alrededor de las 4:10 de la tarde, cuando varias zonas de Honduras experimentaban fuertes lluvias.

 Foto: Cortesía-redes sociales
4 de 10

Al momento de los hechos, el pavimento estaba mojado. El vehículo rojo se salió de la vía y terminó embancado.

 Foto: Cortesía-redes sociales
5 de 10

Hasta el momento se conoce que una persona perdió la vida y al menos tres más resultaron heridas. Al lugar llegó la Policía Nacional y cuerpos de socorro.

 Foto: Cortesía-redes sociales
6 de 10

Varias personas que presenciaron la tragedia trataron de ayudar a los heridos. En el video se escucha a algunos quejarse del dolor.

 Foto: Cortesía-redes sociales
7 de 10

La imagen muestra que uno de los vehículos se salió de la carretera y quedó a pocos metros de la zona boscosa.

 Foto: Cortesía-redes sociales
8 de 10

El otro vehículo, un pick-up color gris, quedó en uno de los carriles con la parte frontal completamente destruida.Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas que quedaron tendidas a la orilla de la carretera, así como de la víctima mortal.

 Foto: Cortesía-redes sociales
9 de 10

Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas que quedaron tendidas a la orilla de la carretera, así como de la víctima mortal.

 Foto: Cortesía-redes sociales
10 de 10

Se presume que el vehículo pick-up color gris fue el que impactó contra el otro automóvil, provocando graves daños en toda la parte delantera.

 Foto: Cortesía-redes sociales
