En múltiple colisión muere motociclista en Copán

Copán, Honduras.- Un aparatoso accidente vial registrado en las últimas horas en la comunidad de Los Hornos, Veracruz, Copán, cobró la vida de un hombre y dejó cuantiosos daños materiales, luego de una colisión múltiple que involucró cinco vehículos, entre ellos dos unidades de transporte pesado. La víctima fue identificada como Ermundo López, de 39 años, quien laboraba como oficial de seguridad en San Marcos, Ocotepeque. El fallecimiento se produjo en el lugar debido a la gravedad de los impactos.

De acuerdo con las primeras indagaciones realizadas por las autoridades de tránsito, uno de los camiones de carga habría presentado una falla mecánica en el sistema de frenos, situación que desencadenó la colisión en cadena. En el peligro estuvieron involucrados una rastra tipo cisterna color blanco, un camión de carga, una camioneta pick-up, una Honda CR-V color verde y una motocicleta, cuyos conductores fueron auxiliados por equipos de emergencia que se desplazaron rápidamente al sector. Agentes policiales y personal de tránsito permanecieron en la zona para recopilar indicios, regular el tráfico y determinar responsabilidades, mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue para los procedimientos legales correspondientes.

Accidentes en 2026

Este hecho se suma a la creciente cifra de siniestros viales en el país. Datos preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indican que en los primeros días de 2026 ya se contabilizan decenas de muertes por accidentes de tránsito, siendo las fallas mecánicas, el exceso de velocidad y la imprudencia algunas de las principales causas