Mujer fingió su secuestro y pedía $10,000 a su pretendiente en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), localizaron sana y salva a una mujer que fingió su secuestro para conseguir 10,000 dólares de su pretendiente estadounidense en la ciudad de Comayagua. La joven fue identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, una estudiante de 26 años de edad originaria de Comayagua.

Según la información de la Unas, se reportó que Mejía Girón fue interceptada por sujetos desconocidos a eso de las 02:15 de la madrugada en el barrio Suyapa.



Tras la denuncia, agentes de investigación se desplazaron para rastrear su paradero y verificar la veracidad del hecho denunciado. Durante el desarrollo de la investigación y a través de la implementación de técnicas especiales de inteligencia, la joven fue localizada en la misma zona donde se había reportado su desaparición. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.