Mujer fingió su secuestro y pedía $10,000 a su pretendiente en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), localizaron sana y salva a una mujer que fingió su secuestro para conseguir 10,000 dólares de su pretendiente estadounidense en la ciudad de Comayagua.
La joven fue identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, una estudiante de 26 años de edad originaria de Comayagua.
Según la información de la Unas, se reportó que Mejía Girón fue interceptada por sujetos desconocidos a eso de las 02:15 de la madrugada en el barrio Suyapa.
Tras la denuncia, agentes de investigación se desplazaron para rastrear su paradero y verificar la veracidad del hecho denunciado.
Durante el desarrollo de la investigación y a través de la implementación de técnicas especiales de inteligencia, la joven fue localizada en la misma zona donde se había reportado su desaparición.
Al ser abordada por los agentes, esta confesó haber planificado su secuestro para poder pagar sus deudas personales.
Además, se reveló que el pago para el supuesto rescate se lo exigía al ciudadano norteamericano, un militar asignado a la base aérea Soto Cano, al cual conoció hace unos días y con quien salía a departir los fines de semana.
La Unidad Nacional Antisecuestro procedió a la detención de la joven para ser remitida a la Fiscalía por el delito de simulación de infracción inexistente, conforme al artículo 529 del Código Penal.