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Mujer fallece en la Cliper del Hato de Enmedio; investigan una supuesta intoxicación

El suceso se registró la madrugada de este lunes; fue llevada a ese centro médico por los amigos con los que departía

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 17:16
Mujer fallece en la Cliper del Hato de Enmedio; investigan una supuesta intoxicación

La mujer pereció dentro de la Clínica Periférica del Hato de Enmedio; se investiga una presunta intoxicación alcohólica.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer perdió la vida la madrugada de este lunes -15 de junio- luego de que fuera ingresada a las emergencias de la Clínica Periférica de la colonia Hato de Enmedio, en esta ciudad.

Se trata de Lorena Beatriz Rivera López, de 37 años de edad, originaria del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia La Sosa, de la capital.

El suceso se registró aproximadamente a la 1:00 de la mañana, cuando ella fue trasladada a este centro médico de la capital, presuntamente por una intoxicación alcohólica.

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La dama fue ingresada a la Cliper, pero los médicos la declararon muerta, al cabo de unos minutos de su llegada, donde fue llevada por sus amigos.

Al parecer, Lorena Beatriz habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas de manera cotidiana y ayer su cuerpo colapsó debido al exceso en su consumo.

El cuerpo de Rivera López fue levantado de la Cliper del Hato de Enmedio, y luego llevado a la morgue del Ministerio Público (MP), para practicarle la autopsia médico-legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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