Muere policía militar tras accidentarse mientras participaba en carrera de cintas en Yoro

Tras el impase, el individuo fue trasladado de emergencia hacia el centro asistencial Manuel de Jesús Subirana en Yoro, pero cuando llegó fue demasiado tarde y no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

”No lo puedo creer, qué dolor imaginar que ya no te veré más. Te amo”, escribió una de sus familiares en las redes sociales.Por su parte, amigos y personas cercanas al joven recordaron algunas de las anécdotas vividas.

“Quién iba a pensar. Dios, lo veo y no lo creo. Mi amigo, vuela alto y gracias por escuchar mis pláticas. Estoy que no lo creo si hace poco estuve hablando con él. Gracias por esos bellos consejos que me dabas mi gran amigo”, escribió una de sus allegadas.