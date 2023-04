“Según yo estaba muerto”: sobreviviente al accidente del bus que cayó en abismo

“Le pregunté a una señora a dónde estoy aquí y me dijo está en Tegucigalpa, le digo aquí no se que hacer, porque ando descontrolado soy del occidente”, relató. Afortunadamente la señora se conmovió de su situación y le dio donde quedarse esa noche y mudarse de ropa.

Asimismo, el sobreviviente dio gracias a Dios de estar vivo y de poder avisarle a su esposa que se encuentra bien, aunque no entiende cómo sobrevivió si el bus voló hacia el abismo. “Anoche me comunique con mi esposa, no le dije nada, porque yo tengo una hija que tiene buenas notas, y no le quiero trastornar la mente, yo amo mi hija”, refirió.

“Según yo estaba muerto, yo estaba muerto”, sollozó deteniendo las ganas de llorar “pero le pido perdón a mi Dios”, reflejando lo agradecido que está de seguir con vida. Marco cuenta que asiste a la iglesia y “con la ayuda de Dios todo se puede”.