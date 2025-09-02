Mueren dos personas en accidente de tránsito, entre ellas un señor de 109 años

En el hecho también perdió la vida la conductora del automotor, identificada como Dilcia Mabel Paz , una maestra de educación primaria, quien murió al llegar a la sala de emergencia del hospital Santa Bárbara Integrado, adonde fue llevada con graves lesiones.

Santa Bárbara, Honduras.- La comunidad del municipio de Zacapa, Santa Bárbara, se encuentra consternada por la muerte de don José Ceferino Tinoco, de 109 años de edad, luego de que un vehículo impactara en su casa y lo matara.

Reportes preliminares indican que el hecho se originó luego de que el carro de la maestra presentara desperfectos en su sistema de frenos, provocando que derrapara en la calle.

Al no poder controlar su vehículo terminó estrellándose en la pared de la sala de la casa de don José Ceferino, donde estaba sentado. Su cuerpo quedó inerte en medio de los escombros de la pared.

El deceso de don José Ceferino Tinoco, quien era dueño de un negocio en la zona, ha causado un impacto significativo, ya que era alguien muy querido por su calidad humana y alegría, y además porque era considerado la persona más longeva del municipio de Zacapa.

Asimismo, la población ha lamentado el fallecimiento de la docente, a quien mediante notas luctuosas agradecieron su legado y dedicación como impartidora de la educación.