Muere joven embarazada en Roatán; esposo denuncia que le negaron atención en hospital privado

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Entre denuncias de no haber recibido atención médica en un hospital privado de la zona, una joven embarazada murió en horas de la mañana de este miércoles en el municipio de Roatán , Islas de la Bahía.

“Luego vinieron mis niños diciendo que ella estaba llorando desde ya ratos en el baño, luego me acerqué a ella y me dijo que se sentía muy débil y le hablé a la vecina para que la viniera a chequear. Cuando ella abre la puerta vemos que está tirada con un montón de sangre, entonces como pude agarré una sábana y la levantamos y la metimos al carro del vecino”, agregó.

“Ella tenía bastante dolor, entonces vengo yo y le di una pastilla (para el dolor menstrual), ella se la tomó tranquila y después le pregunté si quería ir al hospital, me dijo que no, que a ella siempre le pegaba dolor cuando le venía el periodo, entonces ella se fue a bañar”, comenzó narrando con la voz entrecortada el viudo.

Posteriormente, el hombre contó que llevaron a su esposa hacia un centro asistencial privado; sin embargo, ahí se negaron a atenderla alegando la falta de sangre en el banco sanguíneo, por lo cual tuvieron que llevarla hacia otro centro privado en donde lastimosamente falleció.

“Me dijeron que no la podían atender, que no había sangre, entonces la sacamos de vuelta y la pusimos en el carro y cuando íbamos para los altos el carro se apagó, no había carro, ni luz, entonces con mi vecino fuimos corriendo al aeropuerto para parar la ambulancia y le dijimos que mi mujer se estaba muriendo y aquí es donde la atendieron (hospital privado)”, detalló.