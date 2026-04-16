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MP investiga muerte de una adolescente en centro de menores en Choloma

La Fiscalía dijo que las diligencias partieron tras denuncias de varias irregularidades dentro del centro de refugio

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 05:37
MP investiga muerte de una adolescente en centro de menores en Choloma

Desde tempranas horas, equipos de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia llegaron al refugio para realizar inspecciones como respuesta a denuncias sobre irregularidades.

 Foto: EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP) emprendió ayer diligencias investigativas en un centro de refugio de menores en Choloma luego de que una niña de 13 años que estaba bajo su cuidado apareciera muerta en las instalaciones en diciembre de 2025.

Según información autoridades, la intervención partió tras una denuncia interpuesta por los padres de la menor, quienes exigieron a las autoridades investigar las circunstancias del proceso de su hija.

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En su momento, los progenitores denunciaron anomalías en las versiones que les dieron de cómo hallaron muerta a su hija, ya que en una les dijeron que la encontraron en un baño del centro, y otra en el patio.

Jorge Galindo, portavoz del MP , informó que desde tempranas horas, equipos de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal llegaron a la casa hogar en el sector de Ticamaya para realizar inspecciones e interrogatorios tanto a los menores como a los administradores del lugar, por presuntas irregularidades.

Explicó que la fiscalización se amplió a la vivienda de la persona encargada de la casa hogar y también a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia como parte del proceso investigativo en torno a varios casos que se estarían cometiendo en el centro y que no se descartaba que fueran posibles abusos físicos, sexuales y psicológicos en contra de los menores; además de malversaciones de fondos.

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Al menos 60 menores fueron interrogados ayer. Se informó que Medicina Forense los evaluaría para saber su condición física y psicológica y determinar si fueron víctimas de algún tipo de violencia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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