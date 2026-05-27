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MP apela sobreseimiento provisional otorgado a Yosary Valle por triple asesinato

El MP presentó un recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional otorgado a Yosary Yasmin Valle, acusada de participar en un triple asesinato en Copán

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 15:47
MP apela sobreseimiento provisional otorgado a Yosary Valle por triple asesinato

El Ministerio Público asegura que juez ignoró pruebas contra Yosary Valle en caso de triple asesinato

 Foto: Opsa

Tegucigalpa, Honduras.- Con un recurso de apelación, el Ministerio Público busca revertir la resolución judicial que favoreció a Yosary Yasmin Valle, acusada de un triple asesinato.

Fue la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) la que interpuso el recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional que le otorgó un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada a Yosary Valle el pasado jueves 21 de mayo.

Los argumentos del Ministerio Público señalan que los fiscales de la FEDCV expusieron en la audiencia inicial distintos medios probatorios que vinculan a la acusada con la muerte de tres personas.

Juez dicta sobreseimiento provisional a hija de Arnulfo Valle en caso de triple asesinato

A criterio de la Fiscalía, los medios probatorios no fueron tomados en cuenta por el juez al momento de decidir si procedía dictar un auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Además, aseguran que se le dio mayor peso a los argumentos presentados por la defensa de la acusada.

El hecho por el que se le acusa ocurrió el pasado 6 de septiembre de 2016 en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán. Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda Pascual Muñoz y los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz.

Hija de Arnulfo Valle enfrenta audiencia por triple crimen en Santa Rosa de Copán

Yosary Valle es hija de Miguel Arnulfo Valle, quien fue uno de los líderes del cártel “Valle Valle”. La joven fue detenida en Guatemala y entregada a las autoridades hondureñas. Su captura se realizó el pasado 14 de mayo.

Por aproximadamente 10 años, Valle logró evadir la justicia hondureña viviendo en Guatemala con una identidad falsa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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