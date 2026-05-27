MP apela sobreseimiento provisional otorgado a Yosary Valle por triple asesinato

Tegucigalpa, Honduras.- Con un recurso de apelación, el Ministerio Público busca revertir la resolución judicial que favoreció a Yosary Yasmin Valle, acusada de un triple asesinato.
Fue la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) la que interpuso el recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional que le otorgó un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada a Yosary Valle el pasado jueves 21 de mayo.
Los argumentos del Ministerio Público señalan que los fiscales de la FEDCV expusieron en la audiencia inicial distintos medios probatorios que vinculan a la acusada con la muerte de tres personas.
A criterio de la Fiscalía, los medios probatorios no fueron tomados en cuenta por el juez al momento de decidir si procedía dictar un auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Además, aseguran que se le dio mayor peso a los argumentos presentados por la defensa de la acusada.
El hecho por el que se le acusa ocurrió el pasado 6 de septiembre de 2016 en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán. Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda Pascual Muñoz y los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz.
Yosary Valle es hija de Miguel Arnulfo Valle, quien fue uno de los líderes del cártel “Valle Valle”. La joven fue detenida en Guatemala y entregada a las autoridades hondureñas. Su captura se realizó el pasado 14 de mayo.
Por aproximadamente 10 años, Valle logró evadir la justicia hondureña viviendo en Guatemala con una identidad falsa.