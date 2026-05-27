MP apela sobreseimiento provisional otorgado a Yosary Valle por triple asesinato

Tegucigalpa, Honduras.- Con un recurso de apelación, el Ministerio Público busca revertir la resolución judicial que favoreció a Yosary Yasmin Valle, acusada de un triple asesinato.

Fue la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) la que interpuso el recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional que le otorgó un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada a Yosary Valle el pasado jueves 21 de mayo.

Los argumentos del Ministerio Público señalan que los fiscales de la FEDCV expusieron en la audiencia inicial distintos medios probatorios que vinculan a la acusada con la muerte de tres personas.