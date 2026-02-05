En L25 millones está valorada la droga decomisada en golpe a la MS-13

San Pedro Sula, Honduras.- En una lucha frontal contra el crimen organizado, el Ministerio Público (MP) desarrolló ayer varios operativos que tenían como objetivo desmantelar centros de operaciones de la Mara Salvatrucha (MS-13) en San Pedro Sula. El resultado fue la incautación de 25 millones de lempiras en droga y un arsenal de guerra. La operación que comenzó a las 5:30 am coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), incluyó la ejecución de 17 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad, entre estos los barrios Sunseri, Cabañas, Morazán, colonia Tepeaca y el sector Ocotillo , donde se presumía, tenían casas y negocios que servían para el almacenamiento de armas y drogas. por parte de esta estructura criminal.

Según el MP, estos lugares servían como puntos de acopio desde donde salían armas y drogas hacia la capital del país.



Decomiso

Las autoridades informaron que producto de las acciones, resultado de varias semanas de investigación, se decomisó 120.000 dosis de crack; 190 libras de marihuana; 1.017 paquetes con crack y marihuana; 85 armas entre pistolas y fusiles AK-47; 19 granadas; 4 lanzacohetes; 2.258 proyectiles de distintos calibres; 14 vehículos con caletas para el trasiego de droga y seis viviendas con caletas donde estaba almacenada la droga y armas decomisadas. Además se incautó indumentaria militar, de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), e incluso, de la DEA, y de la Policía de Guatemala. Durante las distintas operaciones se detuvieron a 10 personas, entre estos tres mujeres y siete hombres, quienes según las autoridades, serán investigadas para determinar si son parte de la MS-13. Hasta ayer se desconocían sus identidades. Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público, dijo que "esta operación es el resultado de semanas de seguimiento y vigilancia por parte de entidades que luchan contra el narcotráfico.