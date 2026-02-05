En L25 millones está valorada la droga decomisada en golpe a la MS-13

San Pedro Sula, Honduras.- En una lucha frontal contra el crimen organizado, el Ministerio Público (MP) desarrolló ayer varios operativos que tenían como objetivo desmantelar centros de operaciones de la Mara Salvatrucha (MS-13) en San Pedro Sula.
El resultado fue la incautación de 25 millones de lempiras en droga y un arsenal de guerra. La operación que comenzó a las 5:30 am coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), incluyó la ejecución de 17 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad, entre estos los barrios Sunseri, Cabañas, Morazán, colonia Tepeaca y el sector Ocotillo , donde se presumía, tenían casas y negocios que servían para el almacenamiento de armas y drogas. por parte de esta estructura criminal.
Según el MP, estos lugares servían como puntos de acopio desde donde salían armas y drogas hacia la capital del país.
Decomiso
Las autoridades informaron que producto de las acciones, resultado de varias semanas de investigación, se decomisó 120.000 dosis de crack; 190 libras de marihuana; 1.017 paquetes con crack y marihuana; 85 armas entre pistolas y fusiles AK-47; 19 granadas; 4 lanzacohetes; 2.258 proyectiles de distintos calibres; 14 vehículos con caletas para el trasiego de droga y seis viviendas con caletas donde estaba almacenada la droga y armas decomisadas.
Además se incautó indumentaria militar, de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), e incluso, de la DEA, y de la Policía de Guatemala.
Durante las distintas operaciones se detuvieron a 10 personas, entre estos tres mujeres y siete hombres, quienes según las autoridades, serán investigadas para determinar si son parte de la MS-13. Hasta ayer se desconocían sus identidades.
Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público, dijo que “esta operación es el resultado de semanas de seguimiento y vigilancia por parte de entidades que luchan contra el narcotráfico.
Sin duda es un contundente golpe a la operatividad de la estructura criminal MS que sabemos mantiene su accionar delictivo no solo en el país, sino también de manera transnacional”.
Guzmán, agregó que las investigaciones han identificado varios negocios que la organización delictiva utilizaría como fachada para justificar la procedencia del dinero producto de la venta de droga.
Asimismo, que los sectores donde se realizaron los allanamientos son territorios en los que la MS-13 mantiene su accionar criminal.