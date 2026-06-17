Menor muere aplastado por un árbol mientras viajaba en mototaxi en Cofradía

La víctima fue identificada como Cristhian Eduardo Martel , de 17 años de edad, quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas tras el incidente.

Cofradía, Cortés.- Un adolescente perdió la vida de manera trágica luego de que un árbol cayera sobre el mototaxi en el que se transportaba en el sector de Cofradía, departamento de Cortés.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró a la altura de la calle que conduce al Cementerio de Cofradía, cuando, por causas aún no determinadas, un árbol se desplomó y cayó sobre la unidad de transporte en la que viajaba el joven.

El impacto fue de tal magnitud que el menor quedó atrapado, perdiendo la vida en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el accidente, vecinos del sector alertaron a las autoridades y equipos de emergencia, quienes se desplazaron hasta la escena para atender la situación. Posteriormente, personal competente realizó el levantamiento cadavérico e inició las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron la caída del árbol.