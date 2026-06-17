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Menor muere aplastado por un árbol mientras viajaba en mototaxi en Cofradía

Cristhian Eduardo Martel, de 17 años, falleció luego de que un árbol se desplomara sobre el mototaxi en el que viajaba en el sector de Cofradía, Cortés

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 05:39
Menor muere aplastado por un árbol mientras viajaba en mototaxi en Cofradía

Personas de la zona sacan el cuerpo del menor de entre el amasijo de hierro de la mototaxi.

 Foto: Cortesía.

Cofradía, Cortés.- Un adolescente perdió la vida de manera trágica luego de que un árbol cayera sobre el mototaxi en el que se transportaba en el sector de Cofradía, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Cristhian Eduardo Martel, de 17 años de edad, quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas tras el incidente.

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De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró a la altura de la calle que conduce al Cementerio de Cofradía, cuando, por causas aún no determinadas, un árbol se desplomó y cayó sobre la unidad de transporte en la que viajaba el joven.

El impacto fue de tal magnitud que el menor quedó atrapado, perdiendo la vida en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el accidente, vecinos del sector alertaron a las autoridades y equipos de emergencia, quienes se desplazaron hasta la escena para atender la situación. Posteriormente, personal competente realizó el levantamiento cadavérico e inició las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron la caída del árbol.

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La repentina muerte del joven ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes lamentaron lo sucedido y expresaron sus muestras de solidaridad con sus seres queridos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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