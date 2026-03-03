  1. Inicio
Menor es capturado por el asesinato de su primo en Lempira

Durante la captura se le decomisó el arma que habría sido utilizada en el crimen. Según se informó, el crimen ocurrió tras una discusión

  03 de marzo de 2026
La Policía Nacional remitió a los juzgados pertinentes al menor de edad por la muerte de su primo.

 Foto: Cortesía.

Lempira, Honduras.- Un menor de edad fue aprehendido de manera flagrante por suponerlo responsable del homicidio de su primo, un joven de 17 años, en un hecho ocurrido en la aldea El Aguacatillo, municipio de San Manuel Colohete, departamento de Lempira.

La detención fue ejecutada por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante trabajos de seguimiento, vigilancia y ubicación, en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen se registró la noche del domingo 1 de marzo en el campo de fútbol de la comunidad, luego de una discusión entre el ahora detenido y la víctima, quienes serían familiares. La disputa habría escalado hasta llegar a agresiones físicas.

Posteriormente, cuando el joven identificado como Selvin Humberto Vásquez, de 17 años, se dirigió hacia su vivienda, fue interceptado por el sospechoso, quien presuntamente le disparó en reiteradas ocasiones con un arma de fuego, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras tener conocimiento del hecho violento, agentes de la DPI se trasladaron al lugar para realizar las diligencias investigativas correspondientes, entre ellas la recopilación de evidencias técnicas y científicas que permitieron identificar y ubicar al presunto responsable.

Durante la aprehensión, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, color gris, con su respectivo cargador, que sería la utilizada para cometer el ilícito. El arma será remitida a los laboratorios forenses para los análisis técnico-científicos que permitan determinar si fue empleada en el homicidio.

El menor fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se continúe con el proceso legal conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Las autoridades del DPI reiteraron su compromiso de actuar con prontitud y eficacia en la investigación de hechos criminales, a fin de garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.

Últimas Noticias