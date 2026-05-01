Matan a "El Tigre", capataz en propiedad privada en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un hombre fue asesinado este viernes -1 de mayo- dentro de una propiedad privada en el sector de Santa Lucía, municipio de Naco, en el departamento de Santa Bárbara. La víctima fue identificada como Juan Daniel, de 53 años, conocido como “el Tigre”, quien se desempeñaba como capataz en el lugar. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió durante la madrugada, aunque el cuerpo fue encontrado varias horas después.

Según relató su esposa, alrededor de las 3:00 de la mañana escuchó múltiples detonaciones de arma de fuego en las cercanías de la vivienda. Por temor, la familia decidió no salir en ese momento, por lo que permanecieron resguardados dentro del inmueble. Fue hasta las 6:00 de la mañana que salieron a verificar lo ocurrido, encontrando el cuerpo sin vida del hombre en el interior de la propiedad. Las autoridades fueron alertadas del hecho y se trasladaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias.