Asesinan a Iván Pérez, empresario y exprecandidato a la alcaldía de Omoa

Cortés, Honduras.- Un empresario del turismo fue asesinado la mañana de este domingo en Masca, Omoa, Cortés.
La víctima se encontraba al interior de un restaurante cuando individuos armados ingresaron y le quitaron la vida.
El hecho ocurrió a tempranas horas de este domingo.
Trascendió que se encontraba dentro del restaurante, conocido como “El Deportivo”.
Fue identificado como Iván Pérez Suazo, quien fue precandidato a la alcaldía de Omoa por el Partido Nacional y también fungió como juez municipal.
Se conoció que Pérez recibió varios impactos de bala. Se desconoce si murió en el lugar o si fue trasladado a un centro asistencial.
Hasta el momento las auatoridades no han detallado el móvil del crimen y tampoco se reportan capturas.