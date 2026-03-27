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Matan a un motociclista en excampos bananeros de El Progreso

Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima mortal, cuyo cuerpo quedó tendido en medio de la maleza al lado de la calle

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 17:32
Matan a un motociclista en excampos bananeros de El Progreso

El hombre se conducía en una motocicleta cuando fue atacado.

 Foto: Cortesía

El Progreso, Honduras.-Un motociclista fue acribillado a disparos la tarde de este viernes 27 de marzo en el sector de los excampos bananeros de El Progreso, Yoro.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima mortal, cuyo cuerpo quedó tendido en medio de la maleza al lado de la calle.

Información preliminar indica que el hombre se conducía por el sector conocido como Capriles y fue interceptado por otro motociclista.

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Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen y quién lo habría perpetrado.

Agentes policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena para comenzar con las pesquisas del caso.

El cuerpo del joven fue trasladado hasta la morgue de la zona para que se realice la respectiva autopsia e identificación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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