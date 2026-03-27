Matan a un motociclista en excampos bananeros de El Progreso

El Progreso, Honduras.-Un motociclista fue acribillado a disparos la tarde de este viernes 27 de marzo en el sector de los excampos bananeros de El Progreso, Yoro.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima mortal, cuyo cuerpo quedó tendido en medio de la maleza al lado de la calle.

Información preliminar indica que el hombre se conducía por el sector conocido como Capriles y fue interceptado por otro motociclista.