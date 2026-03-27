Capturan a alias “Edi” con droga y dinero en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la Pandilla Barrio 18 fue capturado en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido fue identificado únicamente con el alias de “Edi”, de 36 años de edad, originario de Roatán, Islas de la Bahía, y residente en el sector donde se llevó a cabo su arresto.

Las autoridades lo señalan como miembro activo de esta estructura criminal, presuntamente dedicado a la venta y distribución de sustancias ilícitas.