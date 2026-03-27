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Capturan a alias “Edi” con droga y dinero en La Ceiba

Las autoridades lo señalan como miembro activo de la pandilla 18, presuntamente dedicado a la venta y distribución de sustancias ilícitas

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 16:41
Capturan a alias “Edi” con droga y dinero en La Ceiba

El detenido fue identificado únicamente con el alias de “Edi”, de 36 años de edad.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la Pandilla Barrio 18 fue capturado en las últimas horas en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido fue identificado únicamente con el alias de “Edi”, de 36 años de edad, originario de Roatán, Islas de la Bahía, y residente en el sector donde se llevó a cabo su arresto.

Las autoridades lo señalan como miembro activo de esta estructura criminal, presuntamente dedicado a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

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Durante la operación, las autoridades le decomisaron varias dosis de supuesta marihuana listas para su comercialización, así como dinero en efectivo, que se presume sería producto de la actividad ilegal.

Por este hecho, al sospechoso se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de posesión, por lo que fue remitido ante la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra.

Las acciones se desarrollaron en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras”, orientado a reducir la incidencia delictiva en sectores identificados como puntos de distribución de droga en el litoral atlántico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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