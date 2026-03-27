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Menor desaparecido tras caída al mar en Gracias a Dios: esto revelan las autoridades

Autoridades revelan detalles sobre el incidente ocurrido en la embarcación 'Mrs. Jim', donde dos adultos fueron rescatados y un menor de cinco años permanece desaparecido

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 13:50
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En horas de la noche se registró un incidente en el que una ola de gran tamaño inclinó la embarcación, provocando que tres personas dos mujeres y un menor cayeran al agua a la altura de la comunidad de Río Plátano, en el departamento de Gracias a Dios. Aquí los detalles:

 Foto: captura de pantalla
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El menor fue como identificado Liam Isaac Alvarado, sin embargo permanece desaparecido tras caer al mar desde la embarcación llamada 'Mrs. Jim'.

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"Una ola lo inclinó hacia un costado donde se fueron tres personas a bordo... logrando rescatar dos personas mayores y el niño todavía sigue desaparecido", explicó el capitán de puerto, Víctor Ferrufino en noticieros Hoy Mismo.

 Foto: captura de pantalla
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Las mujeres fueron identificadas como Darlin Zavala y Dilcia Rivera, esta última abuela del menor, quienes fueron rescatadas por la tripulación minutos después del incidente.

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Según el capitán de la embarcación, Alner Molina, el oleaje alcanzaba entre 12 y 14 pies de altura, condiciones que son frecuentes en esa zona del Caribe hondureño. “Habían olas de entre 12 y 14 pies”, indicó la autoridad marítima.

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Las versiones preliminares señalan que las víctimas se encontraban en la cubierta debido a mareos.

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“Salieron a la cubierta... a vomitar”, detalló Ferrufino, quien agregó que estas situaciones son difíciles de prever por la tripulación.

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Desde el momento del accidente, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Naval, mantienen operativos de búsqueda y rescate en el sector de la Laguna de Ibans y zonas cercanas, con apoyo de pobladores.

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Las labores continúan pese a las condiciones climáticas adversas, marcadas por fuertes vientos y alto oleaje.

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“Las labores de búsqueda continúan a esta hora por parte de personal especializado”, informaron autoridades, mientras familiares y comunidades permanecen a la espera de resultados.

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