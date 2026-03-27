Menor desaparecido tras caída al mar en Gracias a Dios: esto revelan las autoridades

En horas de la noche se registró un incidente en el que una ola de gran tamaño inclinó la embarcación, provocando que tres personas dos mujeres y un menor cayeran al agua a la altura de la comunidad de Río Plátano, en el departamento de Gracias a Dios. Aquí los detalles:
El menor fue como identificado Liam Isaac Alvarado, sin embargo permanece desaparecido tras caer al mar desde la embarcación llamada 'Mrs. Jim'.
"Una ola lo inclinó hacia un costado donde se fueron tres personas a bordo... logrando rescatar dos personas mayores y el niño todavía sigue desaparecido", explicó el capitán de puerto, Víctor Ferrufino en noticieros Hoy Mismo.
Las mujeres fueron identificadas como Darlin Zavala y Dilcia Rivera, esta última abuela del menor, quienes fueron rescatadas por la tripulación minutos después del incidente.
Según el capitán de la embarcación, Alner Molina, el oleaje alcanzaba entre 12 y 14 pies de altura, condiciones que son frecuentes en esa zona del Caribe hondureño. “Habían olas de entre 12 y 14 pies”, indicó la autoridad marítima.
Las versiones preliminares señalan que las víctimas se encontraban en la cubierta debido a mareos.
“Salieron a la cubierta... a vomitar”, detalló Ferrufino, quien agregó que estas situaciones son difíciles de prever por la tripulación.
Desde el momento del accidente, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Naval, mantienen operativos de búsqueda y rescate en el sector de la Laguna de Ibans y zonas cercanas, con apoyo de pobladores.
Las labores continúan pese a las condiciones climáticas adversas, marcadas por fuertes vientos y alto oleaje.
“Las labores de búsqueda continúan a esta hora por parte de personal especializado”, informaron autoridades, mientras familiares y comunidades permanecen a la espera de resultados.