Acribillan a balazos a motociclista en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que parecía ser un recorrido más por las calles de la capital terminó en tragedia para Daniel Cruz, un joven de 25 años que fue asesinado a balazos este jueves 9 de julio en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta por la calle principal del sector cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra sin darle oportunidad de escapar.

Los disparos alertaron a vecinos de la zona, quienes minutos después encontraron al joven tendido sobre la vía, todavía con el casco protector colocado, mientras su motocicleta permanecía cerca del lugar del ataque.