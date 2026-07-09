Acribillan a balazos a motociclista en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que parecía ser un recorrido más por las calles de la capital terminó en tragedia para Daniel Cruz, un joven de 25 años que fue asesinado a balazos este jueves 9 de julio en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta por la calle principal del sector cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra sin darle oportunidad de escapar.
Los disparos alertaron a vecinos de la zona, quienes minutos después encontraron al joven tendido sobre la vía, todavía con el casco protector colocado, mientras su motocicleta permanecía cerca del lugar del ataque.
Según los primeros reportes, Daniel Cruz recibió aproximadamente 15 impactos de bala, heridas que le provocaron la muerte prácticamente de manera inmediata.
Minutos después del ataque, familiares del joven llegaron al lugar y protagonizaron escenas desgarradoras al confirmar la muerte de su ser querido en plena vía pública.
Las circunstancias que rodearon el crimen continúan bajo investigación, aunque las primeras versiones apuntan a que los responsables huyeron del lugar pocos segundos después de perpetrar el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato ni si el joven era seguido por sus agresores antes del atentado.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico correspondiente.
Los investigadores también trabajan en la recopilación de testimonios y posibles evidencias que permitan reconstruir cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de los responsables.