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Matan con arma blanca a un hombre en Lepaguare, Juticalpa

Hasta el momento no se tienen mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos ni quiénes los habrían perpetrado

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 16:50
Matan con arma blanca a un hombre en Lepaguare, Juticalpa

El cuerpo del hombre quedó tendido en medio de la maleza.

 Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.-Un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca, tipo cuchillo, en el sector de Lepaguare, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades, por lo que se desconoce su identidad y otros detalles personales.

El hecho es investigado por las autoridades policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar quiénes serían los responsables.

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Tras el crimen, personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses se desplazó hasta el lugar para realizar el levantamiento cadavérico.

El cuerpo será trasladado para el procedimiento correspondiente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Las autoridades esperan obtener más datos que permitan establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias que provocaron la muerte violenta del hombre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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