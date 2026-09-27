Matan con arma blanca a un hombre en Lepaguare, Juticalpa

Olancho, Honduras.-Un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca, tipo cuchillo, en el sector de Lepaguare, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades, por lo que se desconoce su identidad y otros detalles personales.

El hecho es investigado por las autoridades policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar quiénes serían los responsables.