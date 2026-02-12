Maestra soñaba con construir una escuela para niños pobres

El anhelo de la docente se vio interrumpido la tarde del martes, cuando perdió la vida tras chocar su vehículo contra una rastra en la 20 calle, segundo anillo, de esta ciudad.

San Pedro Sula, Honduras.- Construir una escuela para apoyar a niños de escasos recursos era el gran sueño de la maestra Keyla Melissa Alvarado Palacios, de 33 años de edad, una muestra de su vocación educativa y del amor que sentía por la niñez hondureña.

Ayer, familiares, amigos, compañeros de trabajo y alumnos le dieron el último adiós en un ambiente de profunda consternación.

Evidentemente afectada, doña Isly Palacios , madre de la maestra, expresó que pierde a su primogénita amada, una gran hermana y una persona que deja un legado de amor en cada uno de sus alumnos.

"Hoy piedo a mi amada primogénita. Una maestra que amaba enseñar, paciente, amorosa, compasiva, consejera y buena amiga. Su sueño era construir este año una escuela, junto a una organización estadounidense, en un terreno que le había dado su papá en el sector de Cofradía, para ayudar a niños de escasos recursos, pero es algo que solo quedó en sus sueños", dijo entre lágrimas doña Isly.

Añadió que su hija siempre tuvo temor de transitar por la calle donde ocurrió el accidente, debido al flujo vehicular y al paso constante de rastras.

La “señorita” Palacios, como la llamaban sus alumnos, acababa de obtener su maestría en Idiomas. Además del español, hablaba inglés y francés. Durante 15 años impartió clases a alumnos de primaria en el centro de educación básica no gubernamental bilingüe La Buena Semilla, ubicado en el sector Satélite, y durante cuatro años en el Centro Cultural Sampedrano.

También ofrecía clases en línea. Sobre las investigaciones del accidente, Carlos González, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, manifestó que “el primer informe establece que la maestra no respetó el alto”, pero indicó que las diligencias continúan con la verificación de videos en la zona.