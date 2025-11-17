Madre de menor muerto en tiroteo en Santa Bárbara: "Le destapé la cara y lo miré bien blanco"

Santa Bárbara, Honduras.-Sumamente consternada por lo vivido, la madre de Carlos Caleb Hernández Díaz, relató cómo ocurrieron los hechos en los que murió su hijo en La Cuesta, Santa Bárbara. "Mi niño iba con él en la cabina con mi mamá, cuando nosotros escuchamos los disparos, como todos iban gritando, no pensamos que eran disparos, pensamos que eran cuetes (cohetes)", aseguró la señora de quien no se conoce el nombre.

"Cuando la otra muchacha dijo que le habían disparado a la niña de ella, la otra hija mía me lo llevo, pero todos pensaron que el niño estaba vivo, entonces vengo yo y le destapo la cara y lo miro bien blanco, no le digo, le digo yo al otro muchacho 'el niño va muerto'", relató la señora.

La acongojada mujer le pidió al hombre que la llevara a un hospital porque el niño no respondía "'Lléveme al hospital, el niño va muerto, mire que no le funcionan los nervios nada, el niño va bien blanquito'", recordó. "De ahí lo trajimos aquí al hospital y ya venía muerto el niño", contó la señora entre lágrimas.

Tiroteo

Un menor muerto y otra niña herida fue el saldo que dejó un tiroteo que se registró la noche del domingo 16 de noviembre. El menor fue identificado como Carlos Caleb Hernández Díaz, de apenas 5 años de edad, y la niña Zeidy Castellanos, quien resultó herida por una bala.