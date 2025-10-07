  1. Inicio
  2. · Sucesos

Lo acusan de abusar de una sexagenaria en Intibucá: “Aprovechó que iba sola”

Un hombre de 37 años fue detenido en Intibucá tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer de la tercera edad cuando ella se dirigía sola a una reunión en una aldea del departamento

  • 07 de octubre de 2025 a las 11:30
Lo acusan de abusar de una sexagenaria en Intibucá: “Aprovechó que iba sola”

Según las autoridades, la víctima se dirigía a una reunión cuando el hombre abusó de ella sexualmente.

Foto: Cortesía-DPI

Intibucá, Honduras.- Un hombre de 37 años fue arrestado por suponerlo responsable de haber abusado sexualmente de una mujer de la tercera edad en el departamento de Intibucá.

Según informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la víctima se dirigía a una reunión cuando el sospechoso, “aprovechando que iba sola”, la habría tomado por la fuerza y abusado de ella.

Capturan a mujer involucrada en presunta violación y exhibicionismo

El informe policial detalla que los hechos ocurrieron el pasado lunes 6 de octubre, cuando la mujer se trasladaba hacia una aldea cercana.

El presunto agresor fue capturado en la aldea Malguara, caserío El Salitre, municipio de Intibucá.

Al momento del arresto el hombre vestía una camisa blanca, jean y botas de hule.

Al momento del arresto el hombre vestía una camisa blanca, jean y botas de hule.

 (Foto: DPI)
Cae hondureño en Monterrey por presunto abuso en contra de su hijastra de 4 años

De acuerdo con las autoridades, el hombre es originario de la misma zona donde fue detenido. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima.

La Policía no reveló la identidad del acusado ni la de la mujer por razones de seguridad y confidencialidad.

Aunque no se precisó a qué se dedicaba el detenido, al momento de su captura vestía botas de hule, lo que hace presumir que podría trabajar en labores agrícolas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias