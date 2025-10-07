Lo acusan de abusar de una sexagenaria en Intibucá: “Aprovechó que iba sola”

Intibucá, Honduras.- Un hombre de 37 años fue arrestado por suponerlo responsable de haber abusado sexualmente de una mujer de la tercera edad en el departamento de Intibucá. Según informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la víctima se dirigía a una reunión cuando el sospechoso, “aprovechando que iba sola”, la habría tomado por la fuerza y abusado de ella.

El informe policial detalla que los hechos ocurrieron el pasado lunes 6 de octubre, cuando la mujer se trasladaba hacia una aldea cercana. El presunto agresor fue capturado en la aldea Malguara, caserío El Salitre, municipio de Intibucá.