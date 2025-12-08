La amenazaba con enviarla a un orfanato: capturan a abuelo por supuestos abusos a su nieta

Tegucigalpa, Honduras.- Aprovechando los momentos en los que la menor se quedaba sola, un hombre de 63 años supuestamente abusaba de su nieta de 14 años de edad. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, capturaron al hondureño. El ahora imputado fue detenido en la colonia El Espinal, aldea de Amarateca, Francisco Morazán.

De acuerdo con las investigaciones, el señor le decía a su nieta "que ya se estaba poniendo bonita" y comenzó a tocarla por encima de la ropa y sus partes íntimas. La víctima confesó que los hechos ocurrieron más de una vez. Reveló que su abuelo empezó a tocarla desde que tenía nueve años de edad. Los hechos ocurrieron en el 2020, pero la menor no le decía nada a sus padres porque su abuelo la amenazaba con matarlos.