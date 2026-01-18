  1. Inicio
  2. · Sucesos

Kenny Cardona compartía con amigos cuando sicarios lo acribillaron en Roatán

Kenny Cardona, de 19 años de edad, perdió la vida tras ser atacado a disparos por sujetos desconocidos en el sector de Coxen Hole, en Roatán

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 13:26
Kenny Cardona compartía con amigos cuando sicarios lo acribillaron en Roatán

Joven identificado como Kenny Cardona es asesinado a tiros en Roatán.

 Foto: Cortesía

Islas de la Bahía.- Un joven de 19 años perdió la vida en las últimas horas en Roatán, Islas de la Bahía. La víctima fue identificada como Kenny Cardona.

El hecho violento se registró en el barrio Willie Warren, en el sector de Coxen Hole.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de enero, cuando el joven se encontraba en compañía de varias personas conocidas.

Deanna Jiménez, la joven estadounidense hallada muerta en Roatán: "La vimos nostálgica"

Testigos relataron que varios individuos llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra Kenny Cardona, causándole la muerte en el sitio.

En el mismo hecho resultó herido otro joven, quien sería familiar de la víctima.

El herido fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece recibiendo atención médica.

La muerte de Kenny Cardona deja mucho dolor entre sus familiares, quienes señalaron que esta es la segunda tragedia que golpea a su familia, ya que años atrás otro pariente también perdió la vida en circunstancias violentas.

Gigante del mar llegará a Roatán: Crucero Norwegian Aura incluirá a Honduras en su ruta caribeña

Tras conocer lo ocurrido, familiares del joven llegaron hasta la escena y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para que el crimen no quede en la impunidad.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre el caso ni ha confirmado el posible móvil del ataque.

Agentes policiales informaron únicamente que continúan realizando las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables.

Kenny Cardona era un joven de contextura robusta y de piel blanca. Su muerte ha generado preocupación entre los vecinos del barrio Willie Warren.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias