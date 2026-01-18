Kenny Cardona compartía con amigos cuando sicarios lo acribillaron en Roatán

Islas de la Bahía.- Un joven de 19 años perdió la vida en las últimas horas en Roatán, Islas de la Bahía. La víctima fue identificada como Kenny Cardona. El hecho violento se registró en el barrio Willie Warren, en el sector de Coxen Hole. De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de enero, cuando el joven se encontraba en compañía de varias personas conocidas.

Testigos relataron que varios individuos llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra Kenny Cardona, causándole la muerte en el sitio. En el mismo hecho resultó herido otro joven, quien sería familiar de la víctima. El herido fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece recibiendo atención médica. La muerte de Kenny Cardona deja mucho dolor entre sus familiares, quienes señalaron que esta es la segunda tragedia que golpea a su familia, ya que años atrás otro pariente también perdió la vida en circunstancias violentas.