Gigante del mar llegará a Roatán: Crucero Norwegian Aura incluirá a Honduras en su ruta caribeña

Tegucigalpa, Honduras.- La isla de Roatán figura entre los destinos que recibirá al Norwegian Aura, el nuevo y más grande crucero de la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line (NCL), cuya operación en el Caribe occidental está prevista para finales de 2027.

La naviera anunció que el barco, actualmente en construcción en Italia, ampliará sus itinerarios desde Miami para incluir escalas en Roatán, además de Costa Maya y Cozumel, en México, y Harvest Caye, en Belice, consolidando a la isla hondureña como uno de los puertos clave del turismo de cruceros en la región.

El Norwegian Aura tendrá capacidad para 3,840 pasajeros, una eslora cercana a los 345 metros y un tonelaje bruto de 169,000 toneladas, lo que lo convierte en el crucero más grande y largo de la flota de NCL, superando en un 10 % a los barcos de la clase Prima.