Gigante del mar llegará a Roatán: Crucero Norwegian Aura incluirá a Honduras en su ruta caribeña

Tegucigalpa, Honduras.- La isla de Roatán figura entre los destinos que recibirá al Norwegian Aura, el nuevo y más grande crucero de la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line (NCL), cuya operación en el Caribe occidental está prevista para finales de 2027.
La naviera anunció que el barco, actualmente en construcción en Italia, ampliará sus itinerarios desde Miami para incluir escalas en Roatán, además de Costa Maya y Cozumel, en México, y Harvest Caye, en Belice, consolidando a la isla hondureña como uno de los puertos clave del turismo de cruceros en la región.
El Norwegian Aura tendrá capacidad para 3,840 pasajeros, una eslora cercana a los 345 metros y un tonelaje bruto de 169,000 toneladas, lo que lo convierte en el crucero más grande y largo de la flota de NCL, superando en un 10 % a los barcos de la clase Prima.
La embarcación estará orientada al turismo familiar y contará con amplios espacios al aire libre, así como zonas exclusivas como Ocean Heights, un complejo recreativo con toboganes acuáticos, circuito de cuerdas, muro de escalada, minigolf y juegos interactivos, y The Haven by Norwegian, un área premium de acceso restringido.
El inicio de operaciones del Norwegian Aura está programado para junio de 2027, con rutas por el Caribe oriental, mientras que los itinerarios que incluyen a Roatán se incorporarán hacia el cierre de ese mismo año, reforzando la proyección internacional del destino hondureño.
Antes de su llegada al Caribe, el crucero realizará un viaje inaugural por el Mediterráneo y un debut en Europa, para luego establecer su temporada inaugural desde el puerto de Miami, Estados Unidos.