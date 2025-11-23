Joven muere luego de dos semanas de haber dado a luz en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este domingo -23 de noviembre- ingresó a la morgue capitalina el cuerpo de una joven, luego de reportarse su fallecimiento en horas tempranas.
La víctima fue identificada como Ingrid Nicol Raudales Velásquez, de 18 años de edad, quien deja a un recién nacido.
Según la información preliminar, la joven habría dado a luz hace aproximadamente 14 días por cesárea y todo marchaba aparentemente normal.
Sin embargo, hoy en horas de la madrugada la joven mencionó haberse sentido mal y se desmayó, por lo que sus familiares la llevaron de inmediato a la clínica Clíper Las Crucitas, ubicada en la colonia Mayangle de Comayagüela, donde murió momentos después.
Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su muerte, por lo que serán los resultados forenses los que aclaren este caso.
En redes sociales, familiares y amigos han lamentado la muerte de la joven madre y piden a las autoridades que se investigue su caso, pues algunos señalan que podría tratarse de una posible mala praxis.
“Mi niña... cómo me duele tu partida. Todavía no lo asimilo", "Nicol, Dios hará justicia si te hicieron una mala praxis en tu cuerpo. Es tan difícil aceptar que ya no estarás, que tu bebé ha quedado sin tu cariño y sin tu amor", son algunos de los comentarios.