Joven muere luego de dos semanas de haber dado a luz en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este domingo -23 de noviembre- ingresó a la morgue capitalina el cuerpo de una joven, luego de reportarse su fallecimiento en horas tempranas.

La víctima fue identificada como Ingrid Nicol Raudales Velásquez, de 18 años de edad, quien deja a un recién nacido.

Según la información preliminar, la joven habría dado a luz hace aproximadamente 14 días por cesárea y todo marchaba aparentemente normal.