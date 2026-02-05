Joven fallece tras caer de una escalera cuando trabajaba

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven perdió la vida de manera trágica la tarde de ayer cuando trabajaba en una bodega en la colonia Moderna de San Pedro Sula.

Personas que estaban en el lugar informaron que la víctima, hasta ayer sin identificar, estaba realizando su trabajo cuando cayó de una escalera en la que estaba subido y el fuerte golpe lo mató de manera inmediata.

Autoridades policiales se hicieron presentar a la escena para resguardar la zona mientras personal de Medicina Forense realizaba el respectivo levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado hasta la morgue sampedrana.

Se espera que esta mañana se presenten sus familiares a la morgue a retirar el cuerpo y posteriormente darle cristiana sepultura.