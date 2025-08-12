Jefe de la Pandilla 18 ordenó crimen de estudiantes del Intae

San Pedro Sula, Honduras.- Las indagaciones de la Policía establecen que siete miembros de la Pandilla 18 que ya tienen identificados son los que mataron el 26 de julio a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en la colonia La Pradera.

Según las pesquisas, uno de los jefes del sector de esa estructura criminal es quien ordenó el crimen de los colegiales Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda , quienes andaban en compañía de su compañero Adonys Mejía , quien sobrevivió al ataque de los pandilleros.

Una vez que los estudiantes fueron interceptados y privados de su libertad por los delincuentes, el jefe pandilleril dio las instrucciones para que les quitaran la vida y dirigió la operación que acabó con la vida de los colegiales.

Las pesquisas señalan que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) cuando se dirigían a la casa de un compañero para realizar tareas escolares, lo que llevó a los atacantes a planificar el asesinato.

Según la investigación, los implicados actuaron de manera coordinada: algunos alertaron sobre la presencia de las víctimas en una “zona prohibida”, otros ejecutaron los disparos y un grupo se encargó de abandonar los cuerpos cerca de un contenedor de basura.

Las autoridades policiales informaron ayer que el trabajo de investigación ha incluido, la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de material obtenido a través de cámaras de videovigilancia privadas.