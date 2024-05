Ingeniero asesinado en Cortés: “No puedo hablar ahorita”, fue su último mensaje

Según Acosta, Ramírez envió un mensaje por WhatsApp a su esposa a las 4:13 de la tarde del jueves, diciendo: “Ojo, mucho ojo, no puedo hablar ahorita”.

Además, compartió una localización en vivo para que pudieran monitorear su vehículo, la cual se actualizó por última vez a las 4:50 pm.

La esposa de Ramírez no pudo responder al mensaje de inmediato debido a sus obligaciones laborales. Al no recibir noticias de su marido, decidió enviar un mensaje a Acosta alrededor de las 7:30 de la noche, preocupada porque Ramírez no había regresado a casa después de su turno de trabajo en la plataforma de transporte VIP.

“Salimos para Potrerillos y llegamos a la posta policial”, comentó Acosta. Desde allí, fueron redirigidos a Pimienta, donde tenían información relevante sobre el caso. Al llegar, las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado coincidía con la descripción proporcionada por la esposa de Ramírez.

Los familiares de Marco Ramírez están convencidos de que el motivo del asesinato fue el robo de su vehículo, una camioneta marca Ford gris oscuro. Además del automóvil, también desapareció el teléfono móvil del ingeniero.