Indignación en Yoro por el crimen de la tolupán Mirlenis Castro Ruiz

Yoro, Honduras.- Tras varios días de incertidumbre, la noche del martes fue localizado sin vida el cuerpo de Ilda Mirlenis Castro Ruiz, una mujer indígena que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 3 de enero en el municipio de Victoria, departamento de Yoro El hallazgo provocó consternación entre los habitantes de la zona y, en particular, en la Tribu Tolupán Las Vegas de Tepenechín, a la que pertenecía la víctima y donde residía, en la comunidad de Santa Rosa. La noticia generó una fuerte reacción de rechazo y duelo dentro del pueblo tolupán.

A través de un comunicado público, representantes de la tribu expresaron su pesar por la muerte de Castro Ruiz, a quien describieron como parte fundamental de su comunidad. Indicaron que su caída representa una pérdida irreparable que trasciende el ámbito familiar y afecta directamente a todo el territorio indígena. El pronunciamiento también destacó la preocupación por el contexto de violencia que rodeó la desaparición de la mujer y el posterior hallazgo de su cuerpo, situación que -según señalaron- refleja las condiciones de vulnerabilidad y desprotección que enfrentan de manera permanente los pueblos originarios del país. Ante este hecho, la comunidad tolupana demandó a las autoridades hondureñas acciones inmediatas para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar que el crimen no quede impune.