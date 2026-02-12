  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a pareja encontrada sin vidaen la carretera CA-13

Las víctimas eran originarias de Olanchito, Yoro y se desconocen las causas por las que les quitaron la vida a balazos

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 05:56
Identifican a pareja encontrada sin vidaen la carretera CA-13

José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez fueron encontrados asesinados a balazos la mañana de ayer en la carretera CA-13.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron encontrados asesinados la mañana de ayer en la orilla de la carretera CA-13, en el tramo que conecta los municipios de El Progreso, Yoro y Tela , Atlántida.

El hallazgo se produjo entre la maleza, en las cercanías del desvío conocido como La Quebradita y la colonia Núñez . Personas que transitaban por la zona se percataron que los dos cuerpos estaban tirados y alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911).

Las víctimas fueron identificadas como José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez. Informes preliminares indican que las víctimas fueron acribilladas en la madrugada de ayer y los cuerpos presentaban múltiples heridas producidas por impactos de bala.

¿Cuál es la relación del asesinato de ingeniera en SPS con atentado a abogada en La Ceiba?

Se dio a conocer que José Darío Caballero Zelaya era originario de la comunidad de El Juncal, conocida como Rancho Kasandra, del municipio de Olanchito, Yoro.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron la escena del doble crimen para iniciar con las averiguaciones relacionadas con el caso.

Mientras que personal del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a reconocer y levantar los cuerpos para trasladarlos a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula para practicarles la autopsia y entregarlos a los familiares.

Mientras que equipos de investigación iniciaron las pesquisas para determinar los motivos y responsables de cometer el asesinato de la pareja originaria de Olanchito.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacc

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias