Identifican a mujeres asesinadas en Choloma; serían primas

Choloma, Cortés.- Un violento ataque armado registrado la noche del lunes en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés, dejó como saldo a dos mujeres sin vida y un hombre herido, informaron autoridades policiales.

Las fallecidas fueron identificadas como Kimberly Nohemy Licona, de 25 años, e Iris Yohana Lanza Martínez, de 20, quienes, según las primeras indagaciones, mantenían un vínculo familiar.

En el mismo hecho, un hombre resultó con heridas de bala y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece atención bajo médica.