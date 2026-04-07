Identifican a mujeres asesinadas en Choloma; serían primas

Choloma, Cortés.- Un violento ataque armado registrado la noche del lunes en la colonia Los Almendros, en Choloma, Cortés, dejó como saldo a dos mujeres sin vida y un hombre herido, informaron autoridades policiales.
Las fallecidas fueron identificadas como Kimberly Nohemy Licona, de 25 años, e Iris Yohana Lanza Martínez, de 20, quienes, según las primeras indagaciones, mantenían un vínculo familiar.
En el mismo hecho, un hombre resultó con heridas de bala y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece atención bajo médica.
Tras el crimen, equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) indicaron que una de las víctimas, Kimberly Licona, era hermana de un presunto cabecilla de la pandilla 18, conocido con el alias de “El Bunker”, capturado en 2024 en Puerto Cortés.
Durante el procesamiento de la escena, peritos de inspecciones oculares recolectaron más de 40 casquillos de bala, correspondientes a armas de distinto calibre, evidenciando la magnitud del ataque.
Los cuerpos quedaron tendidos sobre la vía principal del sector, generando alarma entre los vecinos. Hasta ahora, las autoridades no reportan personas detenidas por este doble homicidio.