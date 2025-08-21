Hombre muere al lanzarse de patrulla que le brindó asistencia

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se conducía en un vehículo pick-up color azul, con placas HCB 3581, cuando impactó contra una rastra. Posteriormente, desorientado, huyó del lugar, pero fue alcanzado por agentes policiales que intentaban brindarle asistencia.

Comayagua, Honduras.- Una persona murió arrollada la mañana de este jueves luego de lanzarse al pavimento desde una patrulla en marcha. El hecho se registró en el sector de Los Pumas , a la altura de la cuesta de La Virgen, en Comayagua, zona norte de Honduras.

Minutos después, fue subido a la paila de una patrulla para trasladarlo hacia el sitio donde había ocurrido el primer percance. Sin embargo, a pocos metros y con el automotor policial en movimiento, el hombre se lanzó al pavimento y fue atropellado por otro vehículo.

El nombre de la víctima aún no ha sido proporcionado por las autoridades. En tanto, el conductor del vehículo que lo arrolló se presentó voluntariamente ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para colaborar con las investigaciones.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, solo superados por los homicidios.

A finales de julio, el portavoz de la DNVT, César Aguilar, informó que en los primeros meses de este año se han contabilizado más de 10 mil accidentes de tránsito.