A 30 años de cárcel condenan a "Juanci", alto líder de la Mara Salvatrucha

Juan Carlos Portillo Santos, alias Juanci", tercero en mando de la Mara Salvatrucha, cumplirá los 30 años de prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara

  • 21 de agosto de 2025 a las 06:26
Juan Carlos Portillo Santos, alias Juanci, fue condenado a 30 años de cárcel por cuatro delitos.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La sala uno del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de Tegucigalpa dictó fallo condenatorio contra Juan Carlos Portillo Santos, tercero en mando de la Mara Salvatrucha (MS-13), por cuatro delitos.

Los cargos por los cuales fue condenado Portillo Santos, alias Juanci, son asociación para delinquir, tráfico de drogas, lavado de activos y depósito de armas, municiones y explosivos en perjuicio de otros derechos fundamentales, la salud de la población, la economía del Estado de Honduras y el orden público.

Al sentenciado se le impuso por el delito de asociación para delinquir una pena de siete años en prisión y una multa de 6,000 lempiras. Por el delito de tráfico de drogas, una pena de cinco años en prisión y multa de 4,000 lempiras.

En cuanto al lavado de activos se le condenó a seis años de cárcel, y por el depósito de armas, municiones y explosivos, a doce años de prisión. En aplicación del concurso real de delitos, el tribunal estableció que el imputado deberá cumplir una condena total de 30 años de prisión.

En el fallo del tribunal se establece que, según la relación de hechos probados, el 13 de junio de 2020 Portillo Santos integraba la organización criminal dedicada a la comisión de actos ilícitos como tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego de uso prohibido.

El 13 de junio de 2020 aproximadamente a la 11:00 a.m. en el interior de una choza ubicada en el sector montañoso de la colonia Suazo Córdoba de San Pedro Sula el acusado mantenía en su poder un arsenal de armas de fuego de uso prohibido, dispositivos explosivos, municiones, uniformes con apariencia militar, droga dosificada para su distribución y más de un millón de lempiras producto de actividades ilícitas.

Últimas Noticias