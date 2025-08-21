A 30 años de cárcel condenan a "Juanci", alto líder de la Mara Salvatrucha

San Pedro Sula, Honduras.- La sala uno del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de Tegucigalpa dictó fallo condenatorio contra Juan Carlos Portillo Santos, tercero en mando de la Mara Salvatrucha (MS-13), por cuatro delitos. Los cargos por los cuales fue condenado Portillo Santos, alias Juanci, son asociación para delinquir, tráfico de drogas, lavado de activos y depósito de armas, municiones y explosivos en perjuicio de otros derechos fundamentales, la salud de la población, la economía del Estado de Honduras y el orden público.

Al sentenciado se le impuso por el delito de asociación para delinquir una pena de siete años en prisión y una multa de 6,000 lempiras. Por el delito de tráfico de drogas, una pena de cinco años en prisión y multa de 4,000 lempiras. En cuanto al lavado de activos se le condenó a seis años de cárcel, y por el depósito de armas, municiones y explosivos, a doce años de prisión. En aplicación del concurso real de delitos, el tribunal estableció que el imputado deberá cumplir una condena total de 30 años de prisión. En el fallo del tribunal se establece que, según la relación de hechos probados, el 13 de junio de 2020 Portillo Santos integraba la organización criminal dedicada a la comisión de actos ilícitos como tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego de uso prohibido. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.