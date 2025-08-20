  1. Inicio
Trasladan a Estados Unidos a niño hondureño con graves quemaduras

El menor fue enviado hacia Estados Unidos debido a su estado crítico y para que reciba una asistencia médica especializada en un hospital de Ohio

  • 20 de agosto de 2025 a las 20:25
Trasladan a Estados Unidos a niño hondureño con graves quemaduras

El menor de edad tiene quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo tras que explotara un chimbo de gas en su casa en San Pedro Sula.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño hondureño de siete años, que hace una semana sufrió quemaduras de tercero y cuarto grado, fue trasladado este miércoles a Ohio, Estados Unidos, donde recibirá asistencia médica especializada, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

Las graves quemaduras sufridas por el menor, no identificado, fueron a causa de la explosión de un cilindro de gas en su casa, en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Otros dos niños, una de catorce años y otro de tres, también sufrieron quemaduras, pero menos graves, según fuentes de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), en Tegucigalpa.

14 niños hospitalizados por quemaduras en sus cuerpos saturan el CEHNIQ

El portavoz de la Fundaniquem, Alfredo Ortiz, dijo a periodistas que el niño con quemaduras más graves fue enviado a Estados Unidos para que tenga "un mejor pronóstico".

Hasta ahora el pronóstico del niño ha sido "reservado" y su estado ha sido "sumamente crítico", subrayó.

Su madre también sufrió quemaduras y recibe asistencia en un centro médico de San Pedro Sula.

En Estados Unidos al menor le harán "todos los procedimientos quirúrgicos", señaló Ortiz.Indicó además que en Honduras y los demás países de Centroamérica no existe un banco de piel.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

