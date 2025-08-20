Trasladan a Estados Unidos a niño hondureño con graves quemaduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño hondureño de siete años, que hace una semana sufrió quemaduras de tercero y cuarto grado, fue trasladado este miércoles a Ohio, Estados Unidos, donde recibirá asistencia médica especializada, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.

Las graves quemaduras sufridas por el menor, no identificado, fueron a causa de la explosión de un cilindro de gas en su casa, en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Otros dos niños, una de catorce años y otro de tres, también sufrieron quemaduras, pero menos graves, según fuentes de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem), en Tegucigalpa.