  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere al caer del techo de su vivienda en Comayagüela

El ciudadano, de unos 35 a 40 años, intentaba reparar los daños causados por las lluvias cuando perdió el equilibrio y se desplomó al suelo

  • 15 de octubre de 2025 a las 11:53
Hombre muere al caer del techo de su vivienda en Comayagüela

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo del hombre que cayó del techo de su vivienda en la colonia Modesto Rodas, Comayagüela.

 Foto: Captura de pantalla

Comayagüela, Honduras.- Un hombre murió en horas de la noche del martes tras caer del techo de su vivienda en la colonia Modesto Rodas, en la capital.

De acuerdo con la información preliminar, el ciudadano aún sin identificar había subido al techo de su casa para reparar los agujeros por donde se filtraba el agua, producto de las fuertes lluvias que afectan el Distrito Central.

Vecinos relataron que el hombre aparentemente perdió el equilibrio y cayó al suelo, muriendo de manera instantánea a causa del impacto. Según testimonios, la víctima tendría aproximadamente 35 a 40 años de edad.

Abuelo de niños que murieron en accidente defiende a conductor de mototaxi: "no debe nada"

Los residentes alertaron al Cuerpo de Bomberos, que acudió al lugar, pero al llegar el hombre ya no presentaba signos vitales. Minutos después, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) amplió por 24 horas el estado de alerta roja para el Distrito Central, además de mantener alerta amarilla y verde en otros departamentos del país.

Estas medidas entraron en vigor a partir del mediodía del martes 14 de octubre, siendo la capital la única región que permanecerá bajo la condición más crítica.

Héctor García fue acusado de abusar de su hija: caso de padre de Jairo, menor atropellado en SPS

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias