Hombre muere al caer del techo de su vivienda en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un hombre murió en horas de la noche del martes tras caer del techo de su vivienda en la colonia Modesto Rodas, en la capital.

De acuerdo con la información preliminar, el ciudadano aún sin identificar había subido al techo de su casa para reparar los agujeros por donde se filtraba el agua, producto de las fuertes lluvias que afectan el Distrito Central.

Vecinos relataron que el hombre aparentemente perdió el equilibrio y cayó al suelo, muriendo de manera instantánea a causa del impacto. Según testimonios, la víctima tendría aproximadamente 35 a 40 años de edad.