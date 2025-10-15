Hombre muere al caer del techo de su vivienda en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un hombre murió en horas de la noche del martes tras caer del techo de su vivienda en la colonia Modesto Rodas, en la capital.
De acuerdo con la información preliminar, el ciudadano aún sin identificar había subido al techo de su casa para reparar los agujeros por donde se filtraba el agua, producto de las fuertes lluvias que afectan el Distrito Central.
Vecinos relataron que el hombre aparentemente perdió el equilibrio y cayó al suelo, muriendo de manera instantánea a causa del impacto. Según testimonios, la víctima tendría aproximadamente 35 a 40 años de edad.
Los residentes alertaron al Cuerpo de Bomberos, que acudió al lugar, pero al llegar el hombre ya no presentaba signos vitales. Minutos después, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) amplió por 24 horas el estado de alerta roja para el Distrito Central, además de mantener alerta amarilla y verde en otros departamentos del país.
Estas medidas entraron en vigor a partir del mediodía del martes 14 de octubre, siendo la capital la única región que permanecerá bajo la condición más crítica.