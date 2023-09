Hombre denuncia que su exmujer quemó la casa y se llevó a su pequeño hijo en San Pedro Sula

”El día domingo -3 de septiembre- antes de que tomara fuego aquí, ella me había mandado un mensaje que iba a hacer una mala decisión y que en mi conciencia iba a quedar”, comenzó explicando el joven.

“Los saqué a tiempo y en cuestión de minutos pasó lo que pasó. Si no hubiera venido a tiempo se hubieran quemado los dos”, agregó el hombre con relativa calma.

Sin embargo, su rostro cambió de semblante rápidamente al recordar que luego de salvarlos e intentar sofocar las llamas que consumían su vivienda, los perdió de vista y su esposa e hijo ‘desaparecieron’.

“El día siguiente, el lunes -4 de septiembre- llegó donde un hermano de ella y él me llamó para decirme que me iba a dar el niño, y ella al darse cuenta que estaban del lado mío porque no está en condiciones de tener al niño, se les escapó”, confesó Varela.