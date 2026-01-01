  1. Inicio
Hombre muere en fatal accidente entre pick-up y camión en Cofradía, Cortés

El choque ocurrió entre un pick-up y un camión en la recta de Casa Quemada la mañana del 1 de enero, convirtiéndose en el primer accidente fatal del año en la zona

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 11:49
Hombre muere en fatal accidente entre pick-up y camión en Cofradía, Cortés

La esposa del fallecido, embaraza, resultó con heridas graves y fue trasladada a un centro médico.

 Foto cortesía: X

Cofradía, Honduras.- Un accidente de tránsito registrado este 1 de enero en el sector Casa Quemada, Cofradía, Cortés, dejó como saldo un hombre fallecido y su esposa herida, según reportes preliminares de las autoridades.

La víctima fue identificada como Brayan Gutiérrez, residente en uns sector de Expocentro, San Pedro Sula, quien viajaba acompañado de su esposa hacia la ciudad industrial. Según versiones preliminares, el hombre transitaba de Cofradía a San Pedro Sula cuando, a la altura de la recta de Casa Quemada, su pick-up impactó contra un camión que se dirigía desde San Pedro Sula hacia occidente alrededor de las 6:50 de la mañana.

La esposa de Gutiérrez, quien se encuentra en estado de embarazo, resultó con golpes severos y fue trasladada de emergencia a un centro médico para recibir atención.

Equipos de emergencia se desplazaron al lugar para atender a los afectados y resguardar la escena, mientras se espera información oficial sobre las causas que provocaron el choque.

Las autoridades hacen un llamado a la precaución en las vías del departamento de Cortés, especialmente en sectores con alto flujo vehicular durante la temporada de fin de año.

