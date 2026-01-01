Hombre muere en fatal accidente entre pick-up y camión en Cofradía, Cortés

Cofradía, Honduras.- Un accidente de tránsito registrado este 1 de enero en el sector Casa Quemada, Cofradía, Cortés, dejó como saldo un hombre fallecido y su esposa herida, según reportes preliminares de las autoridades.

La víctima fue identificada como Brayan Gutiérrez, residente en uns sector de Expocentro, San Pedro Sula, quien viajaba acompañado de su esposa hacia la ciudad industrial. Según versiones preliminares, el hombre transitaba de Cofradía a San Pedro Sula cuando, a la altura de la recta de Casa Quemada, su pick-up impactó contra un camión que se dirigía desde San Pedro Sula hacia occidente alrededor de las 6:50 de la mañana.