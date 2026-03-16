Hombre intenta quemar viva a su familia tras una discusión en colonia Nueva Capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre, presuntamente bajo los efectos de las drogas, intentó quitarle la vida a su esposa y a sus dos hijos la noche del domingo 15 de marzo en la colonia Altos de la Laguna, sector aledaño a la colonia Nueva Capital, en la capital hondureña.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se desató cuando el hombre, que no fue identificado, llegó a la vivienda en aparente estado de intoxicación y comenzó una discusión con su pareja, situación que rápidamente escaló a agresiones físicas.

Durante el altercado, el sujeto tomó un machete con la supuesta intención de atacar a la mujer, quien logró refugiarse junto a sus dos hijos dentro de la casa para protegerse de la agresión.