Hombre intenta quemar viva a su familia tras una discusión en colonia Nueva Capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre, presuntamente bajo los efectos de las drogas, intentó quitarle la vida a su esposa y a sus dos hijos la noche del domingo 15 de marzo en la colonia Altos de la Laguna, sector aledaño a la colonia Nueva Capital, en la capital hondureña.
De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se desató cuando el hombre, que no fue identificado, llegó a la vivienda en aparente estado de intoxicación y comenzó una discusión con su pareja, situación que rápidamente escaló a agresiones físicas.
Durante el altercado, el sujeto tomó un machete con la supuesta intención de atacar a la mujer, quien logró refugiarse junto a sus dos hijos dentro de la casa para protegerse de la agresión.
El agresor cerró la puerta desde el exterior y posteriormente le prendió fuego a la vivienda, presuntamente con la intención de quemarlos vivos dentro de la casa.
Ante la emergencia, la mujer y los menores reaccionaron rápidamente y lograron escapar tras romper una pared trasera de la casa, lo que les permitió salir hacia una quebrada cercana y ponerse a salvo mientras las llamas consumían por completo la estructura.
Vecinos del sector alertaron de inmediato a las autoridades y al Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas cercanas.
Aunque el incendio destruyó la vivienda, la rápida reacción de la familia permitió que los tres lograran sobrevivir al ataque.
Hasta el momento se desconoce el paradero del hombre.