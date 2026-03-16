  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre intenta quemar viva a su familia tras una discusión en colonia Nueva Capital

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se desató cuando el hombre llegó a la vivienda en aparente estado de intoxicación y comenzó una discusión con su pareja

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 08:13
Hombre intenta quemar viva a su familia tras una discusión en colonia Nueva Capital

La casa quedó completamente destruida.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre, presuntamente bajo los efectos de las drogas, intentó quitarle la vida a su esposa y a sus dos hijos la noche del domingo 15 de marzo en la colonia Altos de la Laguna, sector aledaño a la colonia Nueva Capital, en la capital hondureña.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se desató cuando el hombre, que no fue identificado, llegó a la vivienda en aparente estado de intoxicación y comenzó una discusión con su pareja, situación que rápidamente escaló a agresiones físicas.

Durante el altercado, el sujeto tomó un machete con la supuesta intención de atacar a la mujer, quien logró refugiarse junto a sus dos hijos dentro de la casa para protegerse de la agresión.

Ejecutan allanamientos en 10 departamentos por red vinculada al tráfico internacional de drogas

El agresor cerró la puerta desde el exterior y posteriormente le prendió fuego a la vivienda, presuntamente con la intención de quemarlos vivos dentro de la casa.

Ante la emergencia, la mujer y los menores reaccionaron rápidamente y lograron escapar tras romper una pared trasera de la casa, lo que les permitió salir hacia una quebrada cercana y ponerse a salvo mientras las llamas consumían por completo la estructura.

Vecinos del sector alertaron de inmediato a las autoridades y al Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas cercanas.

Aunque el incendio destruyó la vivienda, la rápida reacción de la familia permitió que los tres lograran sobrevivir al ataque.

Hasta el momento se desconoce el paradero del hombre.

Dos hombres mueren tras violenta riña en La Ceiba

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias