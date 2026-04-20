Hombre atropellado en El Carrizal iba camino al hospital a visitar a su hijo

La víctima fue identificada como Jesús de Juan Bautista López López , originario de Guajiquiro, La Paz, quien trabajaba como guardia de seguridad en la zona.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 63 años murió atropellado la madrugada de este lunes en las cercanías de la colonia El Carrizal, al norte de Comayagüela, cuando se dirigía al Hospital Escuela Universitario para visitar a su hijo, quien permanece interno tras sufrir un accidente en Comayagua.

Según el relato de sus familiares, había salido de su turno nocturno y se dirigía al centro asistencial al momento del hecho.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue embestido por un vehículo en horas de la madrugada, quedando tendido sobre la vía. Posteriormente, otros automóviles habrían pasado sobre el cuerpo, lo que agravó las lesiones.

El incidente ocurrió a unos 50 metros de un puente peatonal. En el lugar también fue encontrada una botella de aguardiente, aunque serán las autoridades forenses las que determinen las circunstancias exactas del accidente.

Familiares relataron que López López residía en un cuarto alquilado en el barrio Los Profesores y que esa mañana se dirigía a ver a su hijo hospitalizado.

“Mi papá iba de madrugada a ver a mi hermano”, expresó su hija.

Tras el hecho, conductores alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió la llegada de agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente.

Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), más de 430 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año en Honduras, consolidándose como la segunda causa de muerte en el país.