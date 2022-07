Hija de Romeo Vásquez recuerda a fallecidos en la masacre con emotivas anécdotas: ‘Mi confidente y protector’

“Me pregunto, ¿cuándo Honduras va a cambiar? O sea, ya es momento, ya basta. Hago un llamado a la consciencia porque no podemos vivir de esa manera, no podemos”, agregó.

María Fernanda, de 26 años, aprovechó para contar algunos aspectos de la personalidad de Said, hijo del expresidente Lobo y su primo Luis. “A Said le gustaba la ropa loca, le gustaban camisas fashion. Él me hubiera dicho: ‘qué chingón lo que andás puesto’, dijo mientras mostraba un vestido negro que lucía.

Sobre Luis, dijo que solía preguntarle siempre sobre sus looks, pues era muy sincero para emitir su opinión. “’¿Te gusta mi outfit?’ le decía y si a él no le gustaba yo me iba a cambiar inmediatamente. Él era mi confidente en todo y estas botas me las pongo porque Said y Luisito eran de Olancho”, expresó la joven.

Posteriormente, se refirió a Salomón, quien -según dijo- fue su exnovio. “Él era súper protector y celoso, teníamos peleas a cada rato y si me viera con este vestido me hubiera dicho ‘quitate eso, no me gusta’”, dijo entre risas pero al final del día yo decidí perdonarlo y ese es otro mensaje que les quiero dar: perdonen a aquellas personas porque no saben hasta cuando van a estar.

“Nosotros como el futuro de Honduras tenemos que empezar a ayudarnos entre nosotros mismos, a educarnos, a pensar diferentes, a dejar atrás toda la corrupción y violencia. Nosotros somos el cambio”, culminó la hija de Vásquez Velásquez, quien no pudo estar en el sepelio de los jóvenes por estar cursando estudios en el extranjero.

ADEMÁS: Policía desmiente que detenidos por masacre, en la que murió Said Lobo y tres jóvenes más, estén en libertad